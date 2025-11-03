  • Спортс
Жорди Фернандес сократил игровое время новичков «Нетс» после критики Майкла Портера (Эрик Слэйтер)

Главный тренер «Бруклина» объяснил сокращение игрового времени новичков.

В матче против «Филадельфии» Жорди Фернандес выпустил в стартовом составе ветерана Тайриза Мартина вместо Бена Сарафа, который начинал первые пять игр на позиции разыгрывающего. Восьмой номер драфта Егор Дёмин провел на площадке всего 15 минут, а новичок Дрэйк Пауэлл сыграл лишь 4 минуты, после чего снова получил травму голеностопа.

Эти изменения последовали после того, как Майкл Портер-младший раскритиковал игру разыгрывающих команды и заявил, что «что-то должно измениться» в подборе состава.

«В четвертой четверти прошлой игры с «Атлантой» мы пропустили 23 очка [с Тайризом Мартином на площадке, а Беном Сарафом и Егором Дёминым на скамейке]. Мы выиграли вторую половину, пропустив всего 53 очка, и проявили хорошую физическую готовность. Я доверяю Тайризу.

Но если бы Дрейк играл, он – хороший защитник и способен действовать на высоком уровне, и мы продолжаем развивать этих ребят. К сожалению, Дрейк не смог играть дольше. Но именно такой был наш подход – попытаться помочь с составом. Просто это не сработало», – сказал Фернандес, подчеркнув, что решение было тактическим, а не окончательным изменением курса.

Майкл Портер о старте «Бруклина» 0-5: «Тяжело побеждать, когда позиция разыгрывающего не закрыта надежно»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ClutchPoints
