  • Андреас Пистиолис о разгромной победе над МБА-МАИ: «Для меня важнее, что мы не дали сопернику набрать 60 очков»
Андреас Пистиолис о разгромной победе над МБА-МАИ: «Для меня важнее, что мы не дали сопернику набрать 60 очков»

Тренер ЦСКА подчеркнул качество защиты команды после крупной победы над МБА-МАИ.

ЦСКА уверенно разобрался с МБА-МАИ в московском дерби, одержав самую крупную победу в истории очных встреч (97:58). После игры главный тренер армейцев Андреас Пистиолис особо отметил дисциплинированную игру команды от первой до последней минуты.

«Прежде всего, хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня пришли. Честно говоря, не ожидал такого количества и такой атмосферы, поэтому я счастлив этому факту. Наслаждался тем, что мы были очень серьезными с первой минуты матча до последней. Играли в хороший баскетбол, даже ошибки, которые мы совершали, были ошибками на правильном пути. Знаю, что болельщики любят, когда команда переваливает за сотню в нападении, но для меня как тренера было гораздо важнее то, что мы не дали сопернику набрать 60 очков», – сказал Пистиолис.

Следующим соперником ЦСКА в Единой лиге ВТБ станет «Енисей», матч с которым пройдет 28 декабря на домашней арене армейцев.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт ЦСКА
Андреас Пистиолис
