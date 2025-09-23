  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Андрей Ватутин: «Не вижу шансов, чтобы ситуация с нашим возвращением в Евролигу существенно изменилась»
0

Андрей Ватутин: «Не вижу шансов, чтобы ситуация с нашим возвращением в Евролигу существенно изменилась»

Президент ЦСКА рассказал о шансах на возвращение в Евролигу.

«Постоянно отвечаю на эти вопросы на протяжении почти четырех лет и надеюсь, что задавать их перестанут. Не вижу шансов, чтобы ситуация существенно изменилась: те поводы, по которым российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований, остаются актуальными.

Россию старательно «выпиливают» из европейского пространства, и нет никакого смысла рассчитывать, что баскетбол станет исключением. Принимаются очередные пакеты санкций, изоляция только будет нагнетаться.

Если оставить в стороне политику, то возвращение даже технически выглядит невозможным – известные всем проблемы с перелетами, платежами, визами и прочими сложностями не дадут возможности полноценно функционировать.

Уже нет никакого смысла горевать по этому поводу, надо жить настоящим и развивать свою лигу. Исключили Россию из конкурса «Евровидение» – провели сами свое «Интервидение».

Плохо провели, хорошо, понравилось кому-то или нет – это не так важно и вопрос вкуса. Любая сложная ситуация дает возможности для собственного развития», – сказал Андрей Ватутин в интервью «Матч ТВ».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Матч ТВ
