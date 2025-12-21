Шакил О′Нил о Луке Дончиче: «Как так выходит, что никто не может его остановить? Он всех разваливает»

О′Нил о Дончиче: Как так выходит, что никто не может остановить его?.

Телеаналитик и легенда НБА Шакил О′Нил не видит причины, почему защитника «Лейкерс » Луку Дончича так сложно сдержать.

«Я долгое время критиковал Луку, потом увидел его вживую. Как так выходит, что никто не может его остановить? Он не очень быстрый, у него нет выдающейся прыгучести, но он всех разваливает», – сказал О′Нил.

Дончич проводит самый результативный сезон карьеры, набирая в среднем 35,2 очка при 46,3% реализации бросков с игры и 32,4% трехочковых.