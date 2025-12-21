Шакил О′Нил о Луке Дончиче: «Как так выходит, что никто не может его остановить? Он всех разваливает»
О′Нил о Дончиче: Как так выходит, что никто не может остановить его?.
Телеаналитик и легенда НБА Шакил О′Нил не видит причины, почему защитника «Лейкерс» Луку Дончича так сложно сдержать.
«Я долгое время критиковал Луку, потом увидел его вживую. Как так выходит, что никто не может его остановить? Он не очень быстрый, у него нет выдающейся прыгучести, но он всех разваливает», – сказал О′Нил.
Дончич проводит самый результативный сезон карьеры, набирая в среднем 35,2 очка при 46,3% реализации бросков с игры и 32,4% трехочковых.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Шакила О′Нила
