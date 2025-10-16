0

«Виртус» опубликовал официальное заявление по поводу инцидента с Лукой Вильдосой

Итальянский клуб прокомментировал ситуацию с Лукой Вильдосой.

По информации клуба, игрок и его супруга возвращались домой после домашнего матча команды. Считая себя жертвами противоправного поведения других лиц, они вступили в конфликт с сотрудником здравоохранения, находившимся в служебном автомобиле итальянского Красного Креста. Работник вызвал патруль полиции, после чего Вильдоса и его жена были опознаны и к ним были применены соответствующие юридические меры.

Утром прокуратура Болоньи издала постановление о немедленном освобождении Вильдосы и его супруги. Кроме того, она отменила предварительно назначенное слушание, решив, что никаких ограничительных мер не требуется.

Клуб добавил, что расследование продолжается для уточнения всех обстоятельств инцидента, но выразил «полное доверие к исходу текущего защитного процесса».

В заключение «Виртус» сообщил, что Лука Вильдоса свободен и присоединится к команде для предстоящего выездного матча Евролиги против «Виллербана».

Лука Вильдоса арестован в Болонье за блокировку машины скорой помощи и нападение на медиков

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт «Виртуса»
Лука Вильдоса
logoВиртус
logoчемпионат Италии
происшествия
logoЕвролига
