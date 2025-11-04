Брэндон Миллер пропустит минимум 2 недели

Форвард «Шарлотт» выбыл на некоторое время.

Миллер получил травму в матче с «Филадельфией». Обследование подтвердило подвывих плеча.

Клуб сообщил, что баскетболист будет повторно обследован через две недели.

В прошлом сезоне Миллер сыграл только 27 матчей после операции в январе по восстановлению разрыва ладьевидно-полулунной связки в правом запястье.