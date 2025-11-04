Фото
Лопатин, Фрэйзер, Зайцев, Тасич и Уэйр – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ назвала лучших игроков недели.

По итогам матчей 27 октября – 2 ноября в символическую пятерку вошли разыгрывающие Вячеслав Зайцев (МБА-МАИ), Трент ФрэйзерЗенит») и Каспер Уэйр (ЦСКА), форварды Данило Тасич («Енисей») и Андрей Лопатин (УНИКС).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
