«Сакраменто» согласовал контракт с Прешесом Ачиувой

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, Прешес Ачиува достиг договоренности о подписании контракта с «Сакраменто». Для освобождения места в составе «Кингз», как ожидается, отчислят форварда Айзека Джонса.

В прошлом сезоне 26-летний Ачиува выступал за «Нью-Йорк», принял участие в 57 матчах и в среднем набирал 6,6 очка и 5,6 подбора за 20,5 минуты на площадке. Предсезонную подготовку игрок начал в «Майами Хит», но был отчислен перед стартом регулярного чемпионата.