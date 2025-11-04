«Сакраменто» согласовал контракт с Прешесом Ачиувой
Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, Прешес Ачиува достиг договоренности о подписании контракта с «Сакраменто». Для освобождения места в составе «Кингз», как ожидается, отчислят форварда Айзека Джонса.
В прошлом сезоне 26-летний Ачиува выступал за «Нью-Йорк», принял участие в 57 матчах и в среднем набирал 6,6 очка и 5,6 подбора за 20,5 минуты на площадке. Предсезонную подготовку игрок начал в «Майами Хит», но был отчислен перед стартом регулярного чемпионата.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
