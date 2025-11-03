«Сакраменто» проявляет интерес к Прешесу Ачиуве

Прешес Ачиува может перейти в «Сакраменто».

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Кингз» заинтересованы в подписании контракта с 26-летним центровым, который был отчислен из «Майами» перед стартом сезона-2025/26.

Помимо интереса со стороны «Сакраменто », как сообщается, игроком также интересуются несколько клубов Евролиги.

В прошлом сезоне Прешес Ачиува выступал за «Нью-Йорк», принял участие в 57 матчах и в среднем набирал 6,6 очка, 5,6 подбора и 1 передачу за 20 минут на площадке.