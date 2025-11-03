0

«Сакраменто» проявляет интерес к Прешесу Ачиуве

Прешес Ачиува может перейти в «Сакраменто».

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Кингз» заинтересованы в подписании контракта с 26-летним центровым, который был отчислен из «Майами» перед стартом сезона-2025/26.

Помимо интереса со стороны «Сакраменто», как сообщается, игроком также интересуются несколько клубов Евролиги.

В прошлом сезоне Прешес Ачиува выступал за «Нью-Йорк», принял участие в 57 матчах и в среднем набирал 6,6 очка, 5,6 подбора и 1 передачу за 20 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Джейка Фишера в соцсети X
logoПрешес Ачиува
возможные переходы
logoСакраменто
Джейк Фишер
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джаред Батлер и Прешес Ачиува являются главными целями клубов Евролиги после волны отчислений в НБА
18 октября, 12:58
«Майами» отчислил Прешеса Ачиуву, Итана Томпсона, Дэйна Дэйнджу и Беза Мбенга
18 октября, 06:57
Прешес Ачиува: «Негарантированный – это ключевое слово в лиге сейчас»
11 октября, 14:46
Главные новости
Сильвен Франсиско – MVP Евролиги по итогам октября
15 минут назадФото
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Далласом», «Клипперс» примут «Майами» и другие матчи
48 минут назад
Энтони Эдвардс пропустит матч с «Бруклином», но уже возобновил тренировки
58 минут назад
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, «Хьюстон» и «Милуоки» стремительно поднялись
сегодня, 16:42
Кайл Лаури присоединился к элитному клубу игроков, проведших 20 сезонов в НБА
сегодня, 16:03
«Мы будем ждать тебя. Просто не торопись, найди свой ритм». Тайрон Лю поддержал Богдана Богдановича
сегодня, 15:42
Остин Ривз о Дончиче: «Он идиот… Лука ведет себя как ребенок. В какой-то момент ему нужно повзрослеть»
сегодня, 15:26
Уокер Кесслер пропустит как минимум три матча из-за болей в левом плече
сегодня, 14:59
Аллей-уп Дэвиона Митчелла на Бэма Адебайо и блок-шот Маркуса Смарта – в Топ-10 моментов игрового дня НБА
сегодня, 14:44Видео
Серж Ибака намекнул на возвращение в НБА
сегодня, 14:30Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» уверенно обыграл «Манису»
8 минут назад
Девонте Грэм: «Рассчитываю сыграть через 1–2 недели»
сегодня, 16:20
Адриатическая лига. «Дубай» играет с «Партизаном», «Борац Чачак» примет ФМП
сегодня, 16:05Live
Томер Гинат выбыл на несколько недель из-за травмы плеча
сегодня, 14:11
Евролига обязала «Виллербан» выплатить игрокам дополнительные средства за несоблюдение правил финансового фэйр-плей
сегодня, 12:14
Защитник «Портленда» Блэйк Уэсли получил травму стопы
сегодня, 08:49
Джоэл Эмбиид выложил гифку с «непристойным» жестом судьи и тэгнул аккаунт НБА
сегодня, 07:25
Саша Обрадович: «Джаред Батлер – талант высокого уровня и будет важен для нас»
вчера, 21:10
ACB. 24 очка Луваву-Кабарро помогли «Басконии» обыграть «Тенерифе», «Мурсия» победила «Барселону» и другие результаты
вчера, 20:29
Торнике Шенгелия получил травму голеностопа в концовке матча против «Мурсии»
вчера, 20:24