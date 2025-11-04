Кавай Ленард проиграл «Майами» впервые за 11 лет и 17 матчей
Победная серия Ленарда в играх с «Хит» прервалась.
В последний раз звездный форвард проигрывал флоридской команде в 2014 году, когда «Сан-Антонио», за который тогда выступал Ленард, один раз оступился в финальной серии против «Майами».
С тех пор двукратный DPOY побеждал в 17 матчах против «Хит» подряд, включая плей-офф.
Сегодня «Клипперс» уступили «Майами» с минимальной разницей (119:120), а Ленард смазал потенциально победный бросок.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница Oh No He Didn’t в соцсети X
