  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Даг Кристи о Расселле Уэстбруке: «Расс не боится трудностей. На все мои просьбы он отвечает: «Да, тренер, я с вами»
2

Даг Кристи о Расселле Уэстбруке: «Расс не боится трудностей. На все мои просьбы он отвечает: «Да, тренер, я с вами»

Тренер «Кингз» высоко оценил готовность ветерана браться за самые сложные задачи.

«Расс не убегает от трудностей. На все мои просьбы он отвечает: «Да, тренер, я с вами». Он всегда демонстрирует полную готовность справляться с любыми задачами на площадке – будь то защита против Янниса, борьба за подборы или что-то еще.

Что бы ни говорили о Рассе, я всегда его ценил, а теперь стал еще большим фанатом, потому что он настоящий командный игрок. Мне все равно, что там пишут или говорят.

Я сужу о людях по тому, что вижу сам, и с тех пор, как он пришел в нашу раздевалку и надел нашу форму, он живет интересами команды и ищет способ, как помочь ей побеждать», – сказал Даг Кристи.

В текущем сезоне Уэстбрук провел 6 матчей в составе «Сакраменто», набирая в среднем 11,8 очка, 4,8 подбора и 4,8 передачи за 26 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал BASKETMAN
logoСакраменто
logoРасселл Уэстбрук
Даг Кристи
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 31 очко Несмита помогло «Индиане» одолеть «Голден Стэйт», «Сакраменто» справился с «Милуоки» благодаря Лавину (31), Дерозану (29) и Сабонису (24+13) и другие результаты
сегодня, 06:58
Расселл Уэстбрук остановил Янниса Адетокумбо под кольцом, повиснув на нем
сегодня, 05:31Видео
Ник Клиффорд (24-й номер драфта) вернется в состав «Сакраменто» в матче с «Милуоки»
вчера, 17:46
Главные новости
Диллон Брукс пропустит игру против «Сан-Антонио» из-за растяжения мышц корпуса
5 минут назад
«Все, кроме звезд, остаются, грубо говоря, в пролете». Игроки НБА рассказали о последствиях введения «второго жесткого потолка»
сегодня, 15:34
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ обыграл «Автодор», УНИКС разгромил «Пари НН»
сегодня, 14:55
Несколько клубов НБА пристально следят за развитием отношений между Морэнтом и «Гриззлис» (Шэмс Чарания)
сегодня, 14:40
Джош Харт о роли запасного: «На протяжении всего сезона будет борьба с эгоистичным взглядом на вещи»
сегодня, 13:44
Кевин Дюрэнт о восстановлении Джейсона Тейтума: «Он выглядит потрясающе»
сегодня, 13:21
НБА. «Оклахома» примет «Новый Орлеан», «Лейкерс» сыграют с «Майами» и другие матчи
сегодня, 12:36
Стефен Карри взял на себя ответственность за поражение от «Индианы»: «Я усложнил задачу всем нам»
сегодня, 12:33
Кевин Гарнетт – Полу Пирсу: «Я думал, что ты станешь MVP, но твоя задница вообще не играла в защите»
сегодня, 12:05
Джордан Кларксон о карьерных минимумах в «Никс»: «Новый тренер, новая система, новая команда»
сегодня, 11:46
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Монако», «Булазак» играет с «Парижем»
2 минуты назадLive
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» играет с «Брешией», «Реджо-Эмилия» примет «Милан» и другие матчи
4 минуты назадLive
ACB. «Баскония» встретится с «Тенерифе», «Барселона» принимает «Мурсию» и другие матчи
42 минуты назадLive
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» победил «Ираклис», «Миконос» в напряженной концовке обыграл «Марусси»
46 минут назад
Сергей Козин: «Не забили свои броски, также не смогли остановить набор легких очков от УНИКСа. Такие игры не выигрываются»
49 минут назад
Эди Тавареш установил рекорд Лиги ACB по блок-шотам
57 минут назад
Чемпионат Турции. «Мерсин» принимает «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 15:07Live
Василий Карасев о матче с «Автодором»: «Очень тяжелая, нужная и важная победа»
сегодня, 14:50
Миленко Богичевич о поражении от МБА-МАИ: «За исключением части первой четверти, я могу быть доволен всеми остальными вещами»
сегодня, 14:16
Премьер-лига. Женщины. «Ника» встретится с УГМК, «Динамо Курск» играет со «Спартой энд К» и другие матчи
сегодня, 14:09Live