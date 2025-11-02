Даг Кристи о Расселле Уэстбруке: «Расс не боится трудностей. На все мои просьбы он отвечает: «Да, тренер, я с вами»

Тренер «Кингз» высоко оценил готовность ветерана браться за самые сложные задачи.

«Расс не убегает от трудностей. На все мои просьбы он отвечает: «Да, тренер, я с вами». Он всегда демонстрирует полную готовность справляться с любыми задачами на площадке – будь то защита против Янниса, борьба за подборы или что-то еще.

Что бы ни говорили о Рассе, я всегда его ценил, а теперь стал еще большим фанатом, потому что он настоящий командный игрок. Мне все равно, что там пишут или говорят.

Я сужу о людях по тому, что вижу сам, и с тех пор, как он пришел в нашу раздевалку и надел нашу форму, он живет интересами команды и ищет способ, как помочь ей побеждать», – сказал Даг Кристи .

В текущем сезоне Уэстбрук провел 6 матчей в составе «Сакраменто », набирая в среднем 11,8 очка, 4,8 подбора и 4,8 передачи за 26 минут на площадке.