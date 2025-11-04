Йокич набрал рекордные для себя в сезоне 34 очка, а также 14 передач в победном матче с «Кингз»
Йокич снова отличился суперэффективностью и обновил рекорд по очкам.
Центровой «Денвера» записал на свой счет 34 очка (14/22 с игры), 14 передач и 7 подборов в матче с «Сакраменто» (130:124).
34 очка – лучший результат сербского бигмена в сезоне, при этом 7 подборов – самый низкий для него показатель.
Йокич начал сезон с четырех трипл-даблов подряд. Дабл-дабл Никола оформлял во всех шести встречах новой регулярки.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube NBA
