Дуэйн Вашингтон набрал 48 очков и обновил рекорд результативности Адриатической лиги

Разыгрывающий «Партизана» набрал 48 очков и обновил рекорд Адриатической лиги.

В матче Адриатической лиги между словенским КРКА и сербским «Партизаном » был установлен исторический результат. Разыгрывающий белградского клуба Дуэйн Вашингтон-младший набрал 48 очков, обновив рекорд лиги по количеству набранных очков в одном матче.

Ключевым фактором его результативности стала невероятная точность из‑за дуги: 10 точных бросков из 14 (71,4%). В целом с игры он реализовал 66,7% бросков (16 из 24). Кроме очков, игрок добавил в статистику 2 подбора и 3 передачи.