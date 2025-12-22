Фото
1

Дуэйн Вашингтон набрал 48 очков и обновил рекорд результативности Адриатической лиги

Разыгрывающий «Партизана» набрал 48 очков и обновил рекорд Адриатической лиги.

В матче Адриатической лиги между словенским КРКА и сербским «Партизаном» был установлен исторический результат. Разыгрывающий белградского клуба Дуэйн Вашингтон-младший набрал 48 очков, обновив рекорд лиги по количеству набранных очков в одном матче.

Ключевым фактором его результативности стала невероятная точность из‑за дуги: 10 точных бросков из 14 (71,4%). В целом с игры он реализовал 66,7% бросков (16 из 24). Кроме очков, игрок добавил в статистику 2 подбора и 3 передачи.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Партизана»
logoПартизан
logoЕвролига
logoДуэйн Вашингтон-младший
logoАдриатическая лига
logoКРКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адриатическая лига. 48 очков Дуэйна Вашингтона помогли «Партизану» обыграть КРКА, «Будучность» встречается с «Веной»
сегодня, 19:03Live
Кэмерон Пэйн подтвердил переход в «Партизан»
вчера, 21:26Фото
Жоан Пеньярройя подпишет контракт c «Партизаном» до конца сезона-2026/27 на сумму 1,3 млн евро
вчера, 19:27
Главные новости
Проблемы со здоровьем Сабониса ставят «Сакраменто» перед сложным выбором перед дедлайном обменов (Марк Стейн)
27 минут назад
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Орландо», «Оклахома» примет «Мемфис» и другие матчи
46 минут назад
Рейтинг лучших команд НБА. «Нью-Йорк» поднялся на 3-е место, «Клипперс» опустились на 27-ю строчку
54 минуты назад
Анонимный руководитель клуба НБА: «Состав «Кливленда» оказался не таким глубоким, как они рассчитывали»
сегодня, 19:02
Брэндон Кларк выбыл минимум на три недели из-за травмы икроножной мышцы
сегодня, 18:27
Анонимный генеральный менеджер об интересе к Кеону Эллису: «Чаще всего упоминают «Лейкерс», но он нравится всем»
сегодня, 18:07
Дариус Гарлэнд хочет «возглавить свою команду», а не быть вторым номером рядом с Митчеллом (Dallas Hoops Journal)
сегодня, 17:43
Джейлен Брансон: «Я не провоцирую фолы намеренно, а просто играю по правилам»
сегодня, 17:09
Светислав Пешич официально стал главным тренером «Баварии»
сегодня, 16:06
«Реал», «Барселона», «Фенербахче» и «Виллербан» должны принять решение о своем будущем в Евролиге до 15 января
сегодня, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Томас Масюлис о матче с «Панатинаикосом»: «Нельзя давать Кендрику Нанну свободно получать мяч»
2 минуты назад
Чемпионат Италии. «Виртус» принимает «Брешию»
24 минуты назадLive
Мирко Оцокольич о 48 очках Дуэйна Вашингтона: «Сказал ему, что пять процентов от следующего контракта должны пойти мне»
42 минуты назад
Адриатическая лига. 48 очков Дуэйна Вашингтона помогли «Партизану» обыграть КРКА, «Будучность» встречается с «Веной»
сегодня, 19:03Live
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» справился с «Бююкчекмедже»
сегодня, 18:44
«Жальгирис» активно ищет нового центрового
сегодня, 17:20
«Мемфис» подпишет 10-дневный контракт с Кристианом Колоко
сегодня, 16:30
«Монако» рискует лишиться права участвовать в плей‑офф чемпионате Франции, если не погасит задолженность перед лигой
сегодня, 16:18
Данки Антона Квитковских и Хэйдена Далтона – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 15:22Видео
Тримбл, Ищенко, Тасич, Пьер и Адамс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 15:13Фото