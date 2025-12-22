Анонимный руководитель клуба НБА: «Состав «Кливленда» оказался не таким глубоким, как они рассчитывали»

Одной из главных проблем «Кливленда» стала недостаточная глубина ротации.

«Кливленд», считавшийся одним из фаворитов Востока после 64 побед в прошлом регулярном сезоне, демонстрирует нестабильную игру и занимает 8‑е место в Восточной конференции (15–14). Анонимный генеральный менеджер клуба НБА связывает такой старт сезона прежде всего с недостаточной глубиной состава.

«Состав «Кливленда » оказался не таким глубоким, как они рассчитывали. «Кавальерс» не смогли усилить команду на второстепенных ролях. Обмен на Де’Андре Хантера был ставкой ва‑банк, но даже не помог команде выйти в финал конференции. Теперь он выходит со скамейки запасных.

Уход Тая Джерома создал серьезную брешь, которую Лонзо Болл не смог заполнить… Они платят Максу Струсу большие деньги, но после первого года контракта его игра пошла на спад. Возможности для изменений у них крайне ограничены», – сказала управленец в беседе с Dallas Hoops Journal.