Брэндон Кларк выбыл минимум на три недели из-за травмы икроножной мышцы

Форвард «Мемфиса» Брэндон Кларк выбыл из строя на срок от трех недель.

«Мемфис » столкнулся с новой потерей в составе. Форвард Брэндон Кларк пропустит как минимум следующие три недели. Диагноз – растяжение икроножной мышцы правой ноги второй степени. Травма была получена в субботу в матче против «Вашингтона».

Для Кларка это новый удар: игрок только‑только вернулся после артроскопической операции на правом колене (проведенной в межсезонье) и успел сыграть лишь два матча.

Его отсутствие еще сильнее ослабит фронткорт «Гриззлис», который уже лишился Зака Иди.