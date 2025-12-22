1

Брэндон Кларк выбыл минимум на три недели из-за травмы икроножной мышцы

Форвард «Мемфиса» Брэндон Кларк выбыл из строя на срок от трех недель.

«Мемфис» столкнулся с новой потерей в составе. Форвард Брэндон Кларк пропустит как минимум следующие три недели. Диагноз – растяжение икроножной мышцы правой ноги второй степени. Травма была получена в субботу в матче против «Вашингтона».

Для Кларка это новый удар: игрок только‑только вернулся после артроскопической операции на правом колене (проведенной в межсезонье) и успел сыграть лишь два матча.

Его отсутствие еще сильнее ослабит фронткорт «Гриззлис», который уже лишился Зака Иди.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
logoМемфис
logoБрэндон Кларк
травмы
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мемфис» подпишет 10-дневный контракт с Кристианом Колоко
сегодня, 16:30
Джа Морэнт инвестировал во французский баскетбольный клуб «Метрополитан»
20 декабря, 13:14
Санти Альдама о системе «Мемфиса»: «Она для 5 человек. Если 3 игрока выполняют свои обязанности, а 2 – нет, то она не работает»
19 декабря, 19:19
Главные новости
Проблемы со здоровьем Сабониса ставят «Сакраменто» перед сложным выбором перед дедлайном обменов (Марк Стейн)
25 минут назад
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Орландо», «Оклахома» примет «Мемфис» и другие матчи
44 минуты назад
Рейтинг лучших команд НБА. «Нью-Йорк» поднялся на 3-е место, «Клипперс» опустились на 27-ю строчку
52 минуты назад
Анонимный руководитель клуба НБА: «Состав «Кливленда» оказался не таким глубоким, как они рассчитывали»
сегодня, 19:02
Дуэйн Вашингтон набрал 48 очков и обновил рекорд результативности Адриатической лиги
сегодня, 18:42Фото
Анонимный генеральный менеджер об интересе к Кеону Эллису: «Чаще всего упоминают «Лейкерс», но он нравится всем»
сегодня, 18:07
Дариус Гарлэнд хочет «возглавить свою команду», а не быть вторым номером рядом с Митчеллом (Dallas Hoops Journal)
сегодня, 17:43
Джейлен Брансон: «Я не провоцирую фолы намеренно, а просто играю по правилам»
сегодня, 17:09
Светислав Пешич официально стал главным тренером «Баварии»
сегодня, 16:06
«Реал», «Барселона», «Фенербахче» и «Виллербан» должны принять решение о своем будущем в Евролиге до 15 января
сегодня, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Томас Масюлис о матче с «Панатинаикосом»: «Нельзя давать Кендрику Нанну свободно получать мяч»
только что
Чемпионат Италии. «Виртус» принимает «Брешию»
22 минуты назадLive
Мирко Оцокольич о 48 очках Дуэйна Вашингтона: «Сказал ему, что пять процентов от следующего контракта должны пойти мне»
40 минут назад
Адриатическая лига. 48 очков Дуэйна Вашингтона помогли «Партизану» обыграть КРКА, «Будучность» встречается с «Веной»
сегодня, 19:03Live
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» справился с «Бююкчекмедже»
сегодня, 18:44
«Жальгирис» активно ищет нового центрового
сегодня, 17:20
«Мемфис» подпишет 10-дневный контракт с Кристианом Колоко
сегодня, 16:30
«Монако» рискует лишиться права участвовать в плей‑офф чемпионате Франции, если не погасит задолженность перед лигой
сегодня, 16:18
Данки Антона Квитковских и Хэйдена Далтона – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 15:22Видео
Тримбл, Ищенко, Тасич, Пьер и Адамс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 15:13Фото