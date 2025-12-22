Брэндон Кларк выбыл минимум на три недели из-за травмы икроножной мышцы
Форвард «Мемфиса» Брэндон Кларк выбыл из строя на срок от трех недель.
«Мемфис» столкнулся с новой потерей в составе. Форвард Брэндон Кларк пропустит как минимум следующие три недели. Диагноз – растяжение икроножной мышцы правой ноги второй степени. Травма была получена в субботу в матче против «Вашингтона».
Для Кларка это новый удар: игрок только‑только вернулся после артроскопической операции на правом колене (проведенной в межсезонье) и успел сыграть лишь два матча.
Его отсутствие еще сильнее ослабит фронткорт «Гриззлис», который уже лишился Зака Иди.
