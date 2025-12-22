Джейлен Брансон: Я не провоцирую фолы намеренно, а просто играю по правилам.

Звездный разыгрывающий «Нью-Йорка » Джейлен Брансон регулярно слышит упреки в том, что его манера игры строится на провоцировании соперников на фолы. Сам игрок категорически не согласен с такой оценкой и дал подробные пояснения.

«Я не провоцирую фолы намеренно, а просто играю по правилам. Соблюдайте дисциплину в защите. Все просто. Я не отпрыгиваю назад – пересмотрите матчи. Я прыгаю строго вверх.

Вот ситуация: я иду в атаку, защитник на заслоне, и ему положено следовать за мной. Если он бежит на полной скорости, а я бросаю – это и есть игра. Я бросаю, и если он фолит на мне – значит, фолит. Я не думаю: «О, мне нужно, чтобы на мне сфолили». Я просто оцениваю, был ли контакт.

Прыгать назад и прыгать строго вверх – это разные вещи», – отметил Брансон.

