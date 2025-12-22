  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дариус Гарлэнд хочет «возглавить свою команду», а не быть вторым номером рядом с Митчеллом (Dallas Hoops Journal)
Дариус Гарлэнд хочет «возглавить свою команду», а не быть вторым номером рядом с Митчеллом (Dallas Hoops Journal)

В НБА считают, что Дариус Гарлэнд стремится к более самостоятельной роли.

Несмотря на то, что Дариус Гарлэнд остается ключевой частью «Кливленда», его имя продолжает фигурировать в слухах о возможных обменах. По информации Dallas Hoops Journal, внутри НБА игрок рассматривается как одна из самых стабильных и предсказуемых опций на рынке разыгрывающих.

«Дариус – самый безопасный вариант на рынке для команды, которая хочет усилить позицию разыгрывающего. Есть команды, которые считают, что он способен взять на себя больше ответственности», – сообщил Dallas Hoops Journal источник из НБА.

Кроме того, в лиге существует мнение, что сам Гарлэнд в будущем хотел бы возглавить свою собственную команду, не желая ограничиваться вспомогательной функцией в партнерстве с Донованом Митчеллом.

По данным Dallas Hoops Journal, за ситуацией вокруг Гарлэнда внимательно следит «Сакраменто» – клуб ищет долгосрочное решение на позиции разыгрывающего после ухода Де’Аарона Фокса. Также к нему проявляет интерес «Миннесота» – команда заинтересована в усилении позиции разыгрывающего, чтобы снизить нагрузку на Энтони Эдвардса.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Dallas Hoops Journal
