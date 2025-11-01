«Портленд» одолел «Денвер» в близкой концовке, Никола Йокич смазал спасительный бросок

«Блэйзерс» обыграли «Наггетс» – 109:107.

«Денвер» вел со счетом 81:71, начиная четвертую четверть. За 27,7 секунды до конца, при счете 107:105 в пользу «Наггетс», форвард «Портленда » Джерами Грант реализовал два штрафных броска, сравняв счет.

После борьбы на другой половине площадки защитник «Блэйзерс» Шейдон Шарп заблокировал бросок форварда «Денвера » Аарона Гордона , у «Наггетс» зафиксировали нарушение 24 секунд, в результате чего «Портленд» получил владение за три секунды до конца.

После ввода мяча в игру Гордон нарушил правила на Гранте, выведя его на линию штрафных. Форвард «Блэйзерс» реализовал обе попытки.

В последней атаке, на которую у «Денвера» оставалось 1,4 секунды, центровой Никола Йокич получил мяч после дальней передачи Гордона, развернулся, но не смог забить.