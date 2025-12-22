Анонимный генеральный менеджер об интересе к Кеону Эллису: «Чаще всего упоминают «Лейкерс», но он нравится всем»

«Лейкерс» и еще несколько команд интересуются защитником «Кингз» Кеоном Эллисом.

Защитник «Сакраменто » Кеон Эллис оказался в центре внимания и неожиданно стал одним из самых востребованных игроков на рынке обменов.

«По меньшей мере половина клубов лиги интересовалась им. Чаще всего упоминают «Лейкерс», но он нравится всем», – рассказал один генеральный менеджер НБА .

Парадокс в том, что сезон Эллиса нельзя назвать выдающимся. Он набирает в среднем лишь 5,3 очка, реализует 39,5% бросков с игры и 35,6% трехочковых – это худшие показатели в его карьере. Среднее игровое время снизилось до 17,3 минуты за матч (в прошлом сезоне было 24,4 минуты).

«У него нет звездного потенциала, да и в этом сезоне его игра далека от идеальной. Но у него есть два козыря. Первое: клубам нужен игрок, способный бросать с дистанции и защищаться на периметре – Эллис соответствует этим требованиям. Он может сразу вписаться в ротацию любой команды.

Второе: его зарплата составляет 2,3 млн долларов – это делает его крайне привлекательным активом. Можно убрать игрока с конца своей скамейки, добавить парад пиков второго раунда и получить хорошего защитника», – пояснил анонимный генеральный менеджер.

Среди основных претендентов на 25-летнего баскетболиста значатся «Лейкерс », «Нью-Йорк », «Орландо », «Майами » и «Портленд ». «Сакраменто» надеется, что ажиотаж позволит выторговать пик первого раунда, хотя большинство экспертов считают эту цену завышенной.