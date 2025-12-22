  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Анонимный генеральный менеджер об интересе к Кеону Эллису: «Чаще всего упоминают «Лейкерс», но он нравится всем»
0

Анонимный генеральный менеджер об интересе к Кеону Эллису: «Чаще всего упоминают «Лейкерс», но он нравится всем»

«Лейкерс» и еще несколько команд интересуются защитником «Кингз» Кеоном Эллисом.

Защитник «Сакраменто» Кеон Эллис оказался в центре внимания и неожиданно стал одним из самых востребованных игроков на рынке обменов.

«По меньшей мере половина клубов лиги интересовалась им. Чаще всего упоминают «Лейкерс», но он нравится всем», – рассказал один генеральный менеджер НБА.

Парадокс в том, что сезон Эллиса нельзя назвать выдающимся. Он набирает в среднем лишь 5,3 очка, реализует 39,5% бросков с игры и 35,6% трехочковых – это худшие показатели в его карьере. Среднее игровое время снизилось до 17,3 минуты за матч (в прошлом сезоне было 24,4 минуты).

«У него нет звездного потенциала, да и в этом сезоне его игра далека от идеальной. Но у него есть два козыря. Первое: клубам нужен игрок, способный бросать с дистанции и защищаться на периметре – Эллис соответствует этим требованиям. Он может сразу вписаться в ротацию любой команды.

Второе: его зарплата составляет 2,3 млн долларов – это делает его крайне привлекательным активом. Можно убрать игрока с конца своей скамейки, добавить парад пиков второго раунда и получить хорошего защитника», – пояснил анонимный генеральный менеджер.

Среди основных претендентов на 25-летнего баскетболиста значатся «Лейкерс», «Нью-Йорк», «Орландо», «Майами» и «Портленд». «Сакраменто» надеется, что ажиотаж позволит выторговать пик первого раунда, хотя большинство экспертов считают эту цену завышенной.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Heavy
logoСакраменто
logoКеон Эллис
logoМайами
logoНБА
logoПортленд
logoНью-Йорк
logoОрландо
возможные переходы
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бакс» пытаются обменять пакет из Кузмы и Портиса на значимого атакующего игрока, среди целей – Портер и Лавин
20 декабря, 20:59
Домантас Сабонис пропустит еще один месяц с травмой колена
20 декабря, 04:11
Кеон Эллис может стать целью «Лейкерс», «Сакраменто» оценивает игрока на уровне защищенного драфт-пика 1-го раунда
19 декабря, 20:40
Главные новости
Брэндон Кларк выбыл минимум на три недели из-за травмы икроножной мышцы
12 минут назад
Дариус Гарлэнд хочет «возглавить свою команду», а не быть вторым номером рядом с Митчеллом (Dallas Hoops Journal)
56 минут назад
Джейлен Брансон: «Я не провоцирую фолы намеренно, а просто играю по правилам»
сегодня, 17:09
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Орландо», «Оклахома» примет «Мемфис» и другие матчи
сегодня, 16:42
Светислав Пешич официально стал главным тренером «Баварии»
сегодня, 16:06
«Реал», «Барселона», «Фенербахче» и «Виллербан» должны принять решение о своем будущем в Евролиге до 15 января
сегодня, 15:45
Положение Кенни Эткинсона в «Кливленде» остается прочным, несмотря на недовольство владельца
сегодня, 14:49
«Нью-Йорк» готов обменять Гершона Ябуселе
сегодня, 14:17
Светислав Пешич – главный кандидат на пост главного тренера «Баварии»
сегодня, 13:43
НБА и ФИБА выходят на новый этап в создании «общеевропейской лиги»
сегодня, 13:13
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. 48 очков Дуэйна Вашингтона помогли «Партизану» обыграть КРКА, «Будучность» встретится с «Веной»
26 минут назад
«Жальгирис» активно ищет нового центрового
сегодня, 17:20
«Мемфис» подпишет 10-дневный контракт с Кристианом Колоко
сегодня, 16:30
«Монако» рискует лишиться права участвовать в плей‑офф чемпионате Франции, если не погасит задолженность перед лигой
сегодня, 16:18
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» играет с «Бююкчекмедже»
сегодня, 16:12Live
Данки Антона Квитковских и Хэйдена Далтона – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 15:22Видео
Тримбл, Ищенко, Тасич, Пьер и Адамс – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 15:13Фото
«Сан-Антонио» подписал Стэнли Умуде и отчислил Кайла Мангаса
сегодня, 15:00
«Наша команда не поедет в Израиль». Матч «Хапоэль Тель-Авив» – «Анадолу Эфес» пройдет в Болгарии
сегодня, 14:30
Центровой «Атланты» Эли Ндиайе пропустит остаток сезона из‑за операции на плече
сегодня, 13:59