Джеймс Харден: «Кавай – действительно выдающийся талант. Такие встречаются раз в поколение»

Лидер «Клипперс» рассказал о вкладе ветеранов в создание победной культуры.

«Брук Лопес – ветеран, который уже выигрывал чемпионат. В конечном счете для нас главное – побеждать… Он может отругать тебя, у него особый характер, но это здорово для нашей команды. У Брука отличный характер: когда он злится, ты это почувствуешь. Мы ценим его и рады, что он теперь с нами.

Кавай – действительно выдающийся талант. Такие встречаются раз в поколение. Он может выйти в нужное место в нужный момент и почти всегда реализует бросок.

Мы хорошо действуем как команда, это естественный поток игры. Наша главная цель – победа, независимо от того, как она достигается», – заявил Харден .