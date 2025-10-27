Джеймс Харден: «Кавай – действительно выдающийся талант. Такие встречаются раз в поколение»
Лидер «Клипперс» рассказал о вкладе ветеранов в создание победной культуры.
«Брук Лопес – ветеран, который уже выигрывал чемпионат. В конечном счете для нас главное – побеждать… Он может отругать тебя, у него особый характер, но это здорово для нашей команды. У Брука отличный характер: когда он злится, ты это почувствуешь. Мы ценим его и рады, что он теперь с нами.
Кавай – действительно выдающийся талант. Такие встречаются раз в поколение. Он может выйти в нужное место в нужный момент и почти всегда реализует бросок.
Мы хорошо действуем как команда, это естественный поток игры. Наша главная цель – победа, независимо от того, как она достигается», – заявил Харден.
