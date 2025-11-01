Норман Пауэлл о предстоящей игре с «Клипперс»: «Использую все в качестве мотивации. Но это не влияет на мои эмоции, просто маленький персональный нюанс»

Норман Пауэлл возвращается в Лос-Анджелес.

Защитник проведет в составе «Хит», своей новой команды, гостевые игры с «Лейкерс» и «Клипперс».

Пауэлл пока отыграл 3 матча за «Майами», набирая 24 очка, 7,3 подбора, 2,7 передачи и 2 перехвата за 30,9 минуты в среднем.

«Клипперс» обменяли игрока в «Хит» этим летом вместо продления контракта.

«Стараюсь использовать все в качестве мотивации. Но соблюдаю баланс. Это не влияет на мои эмоции, не бросает из жара в холод. Буду твердо придерживаться своего курса.

Но это мотивирует доказать, что люди были неправы, что они совершили ошибку. Ничего в целом не изменится, просто маленький персональный нюанс.

Все случилось отстойно. Но это бизнес. Этот трансфер не был худшим, с которым я сталкивался или о котором слышал. Но не самый лучший подход.

А так, будет весело. Один из моментов, когда уходишь из организации, заключается в том, что ты провел несколько лет с людьми, наладил взаимоотношения с персоналом. Будет здорово с ними повстречаться, узнать, как у них дела», – поделился защитник.