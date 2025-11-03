«Мы будем ждать тебя. Просто не торопись, найди свой ритм». Тайрон Лю поддержал Богдана Богдановича

Тренер «Клипперс» поддержал сербского защитника после слабого старта сезона.

«Мы будем ждать тебя. Просто не торопись, найди свой ритм, набери форму. Мы ни в коем случае не бросим тебя. Не торопись и не расстраивайся», – сказал Тайрон Лю на пресс-конференции после тренировки команды.

Богдан Богданович столкнулся с рядом проблем в последние месяцы: он досрочно покинул сборную Сербии на Евробаскете из-за травмы подколенного сухожилия, а затем пропустил часть предсезонной подготовки из-за проблем со спиной.

В нынешнем регулярном чемпионате 33-летний защитник провел за «Клипперс » всего два матча, набирая в среднем по 1 очку за 16,5 минуты на площадке при нулевом проценте реализации трехочковых.