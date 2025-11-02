«Все, кроме звезд, остаются, грубо говоря, в пролете». Игроки НБА рассказали о последствиях введения «второго жесткого потолка»

Баскетболисты НБА высказали мнение о «втором жестком потолке».

«Вы можете посмотреть на бесчисленное количество парней по всей НБА, и все, кроме звезд, остаются, грубо говоря, в пролете», – заявил Ларри Нэнс-младший из «Кливленда».

«Денег просто стало меньше», – сказал Тайус Джонс из «Орландо», один из лучших запасных разыгрывающих в лиге, который оба раза в качестве свободного агента подписывал контракты ниже средней зарплаты по лиге.

«Мне кажется, что если бы «второго жесткого потолка» не существовало, то я бы получил продление с «Клипперс», а не был обменян в «Хит», – предположил Норман Пауэлл, которого обменяли после лучшего сезона в карьере.

В этом сезоне потолок зарплат в НБА составляет 154,6 миллиона долларов. Если команда тратит больше 195,9 миллиона долларов, она попадает под «первый жесткий потолок» и сталкивается с ограничениями на то, как может приобретать игроков в обменах, кого может подписывать как свободного агента и на какую сумму.

Если расходы команды превышают 207,8 миллиона долларов, она попадает под «второй жесткий потолок» и ограничения становятся еще жестче – особенно если это происходит несколько сезонов подряд.