Стефен Карри взял на себя ответственность за поражение от «Индианы»: «Я усложнил задачу всем нам»

Лидер «Уорриорс» признал, что не справился с задачей в матче с «Пэйсерс».

«Это один из тех случаев, когда нужно посмотреть на себя в зеркало. Были моменты в игре, где я усложнил задачу всем нам: мы не могли организоваться, были плохие атаки, немного не хватало энергии. И ты даешь такой команде шанс. Их баланс побед и поражений (0-5) был немного обманчивым, потому что они играли до конца во многих матчах, и у них достаточно таланта, чтобы, как вы видели, забивать сложные броски в концовке.

Просто один из тех тяжелых матчей, где нужно играть лучше в ключевые моменты, создать себе запас прочности, чтобы несколько бросков не определили исход», – сказал звездный разыгрывающий.

Что касается того, какая часть его игры разочаровала его больше всего, Карри указал на начало третьей четверти.

«Думаю, мы просто ничего не получили от того отрезка, сколько бы минут я ни был на площадке. И, повторюсь, когда ты в такой ситуации, у тебя получается несколько пустых минут, ты даешь команде соперника шанс. Это НБА, все талантливые, и ты не хочешь превращать игру в лотерею, особенно в гостях. Так что, эти первые шесть минут третьей четверти.

Группа, которая вышла доигрывать третью и начинать четвертую четверть, была доминирующей. И это затем перешло на последние шесть минут. Так что, я должен быть лучше, более решительным, более агрессивным, даже не чтобы бросать, но чтобы создавать моменты и организовывать всех», – добавил игрок.

Карри набрал 24 очка (8 из 23 с игры), отдал 2 передачи и совершил 1 перехват в матче против «Пэйсерс». В третьей четверти защитник не набрал ни одного очка, реализовав 0 бросков с игры из 3 попыток. Также он допустил 2 из своих 5 потерь за игру в этой четверти.

«Пэйсерс» вели со счетом 73:67, когда Карри сел на скамейку запасных за шесть минут до конца третьей четверти. К тому времени, когда двукратный MVP вернулся на площадку за шесть с лишним минут до конца четвертой четверти, «Уорриорс» вели 101:92. За оставшееся время «Индиана » совершила рывок 22:8 и одержала итоговую победу (114:109).