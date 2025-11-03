  • Спортс
Дрэймонд Грин о ситуации с Джа Морэнтом: «Когда Тэйлора Дженкинса уволили из «Мемфиса», звездам показали, что их мнение ни на что не влияет»

Форвард «Уорриорз» считает, что отношения Морэнта с «Гриззлис» подошли к концу.

«Когда мы сели в самолет, я говорил Стефу [Карри]: «Чувак, Джа вообще не в игре. Выглядело так, будто что-то случилось. Это совсем не Джа». А Стеф ответил: «Тихий протест, да?» Я сказал: «Именно так это и выглядело». А потом, после игры, мы увидели его комментарии, и я подумал: «Ага, ясно».

Это ставит тебя перед вопросом – не начало ли это конца? И возвращает к увольнению Тэйлора Дженкинса и назначению на его место ассистента. Когда ты смотрел на их команду – Джарен [Джексон-младший], Джа и остальные – я думаю, они уважали Тэйлора Дженкинса. Я искренне верю, что они были за него. Так что, если это так, и ты просто внезапно увольняешь его, ты практически даешь Джа и, возможно, Джарену сигнал, что тебе плевать, что они думают о своем тренере.

Они показывают тебе, что их не волнует твое мнение. И обычно, когда звездам показывают, что их мнение не важно, следующий шаг – это твой уход», – сказал Грин в подкасте The Draymond Green Show.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Draymond Green Show
