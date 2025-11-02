2

Стив Керр: «Сами отдали два последних матча. Нужно разбираться с этим»

Стив Керр отреагировал на обидное поражение от «Индианы».

По словам главного тренера, во встрече с ослабленным травмами соперником (109:114) «воинов» подвели опытные игроки.

«Мы знаем, какая конкуренция на Западе, и при все при этом есть ощущение, что наша команда просто отдала два последних матча. Если бы мы сосредоточились и сыграли так, как умеем, то должны были побеждать. Нужно разобраться с этим и не позволять себе такие вольности.

Случаются непростые вечера. Ну то есть по ходу сезона всегда случаются непростые вечера, но сегодняшний не должен был становиться таким. Вчера у нас был выходной. Утром мы не проводили бросковую тренировку, в итоге хорошо отдохнули. Но уровень исполнения в концовке был очень плохим. И это обидно, потому что наши молодые ребята выкладывались на полную, чтобы создать нам преимущество в 11 очков на решающие минуты.

Гай, Мозес, Подземски – эти ребята здорово себя проявили. Они полностью перевернули игру, когда я их выпустил. Они выполнили свою работу, но мы не смогли довести ее до конца.

Все пошло не так. Мы не сыграли ни в нападении, ни в защите, нарушали правила, теряли мяч. Мы не заслужили победу. Соперник же сыграл великолепно», – сказал главный тренер «Уорриорз».

Опубликовал: Валерий Левкин
