0

Дилан Харпер выбыл на несколько недель

У защитника «Сперс» повреждение икроножной мышцы левой ноги.

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщает, что МРТ не выявила серьезных повреждений и Харпер выбыл на относительно небольшой срок.

Харпер выбран «Сан-Антонио» под 2-м номером на драфте-2025. В первых 6 матчах сезона он набирал в среднем 14 очков, 4 подбора и 3,8 передачи при 36% трехочковых за 23 минуты на паркете.

Харпер, по всей видимости, травмировал икроножную мышцу при приземлении после неудачной попытки заблокировать бросок центрового Ника Ричардса во второй четверти встречи с «Санс».

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети инсайдера ESPN Шэмса Чарании
logoСан-Антонио
logoНБА
logoДилан Харпер
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дилан Харпер (2-й пик драфта-2025) получил травму икроножной мышцы
вчера, 04:28
Главные новости
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Далласом», «Клипперс» примут «Майами» и другие матчи
вчера, 21:12
Лука Дончич и Остин Ривз пропустят матч против «Портленда»
вчера, 21:25
Майлз Тернер об уходе из «Индианы»: «Мы были так близки к главной цели, и у меня ощущение, что руководство просто сдалось»
вчера, 21:09
Шэй Гилджес-Александер и Тайриз Макси – лучшие игроки недели в НБА
вчера, 20:40
Жорди Фернандес сократил игровое время новичков «Нетс» после критики Майкла Портера (Эрик Слэйтер)
вчера, 20:26
Дрэймонд Грин о ситуации с Джа Морэнтом: «Когда Тэйлора Дженкинса уволили из «Мемфиса», звездам показали, что их мнение ни на что не влияет»
вчера, 19:51
«Хьюстон» возвращает 42% своих промахов за счет подборов в атаке
вчера, 19:34Фото
Марк Стейн: «Владелец «Пеликанс» очень любит Уилли Грина, но даже эта лояльность имеет свой предел»
вчера, 18:51
Джа Морэнт не вызовет большого интереса на рынке, если «Мемфис» решит его обменять (Тим Бонтемпс)
вчера, 18:28
«Оклахома» стала третьей командой в истории НБА с двумя стартами 7-0 подряд. Две предыдущие в итоге выигрывали титул
вчера, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Дубай» обыграл «Партизан», «Борац Чачак» уступил ФМП
вчера, 20:43
Желько Обрадович после поражения от «Дубая»: «Это было очень уродливое зрелище. Нам придется что-то сделать, чтобы разбудить игроков»
вчера, 19:13
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» уверенно обыграл «Манису»
вчера, 17:47
Девонте Грэм: «Рассчитываю сыграть через 1–2 недели»
вчера, 16:20
Томер Гинат выбыл на несколько недель из-за травмы плеча
вчера, 14:11
Евролига обязала «Виллербан» выплатить игрокам дополнительные средства за несоблюдение правил финансового фэйр-плей
вчера, 12:14
Защитник «Портленда» Блэйк Уэсли получил травму стопы
вчера, 08:49
Джоэл Эмбиид выложил гифку с «непристойным» жестом судьи и тэгнул аккаунт НБА
вчера, 07:25
Саша Обрадович: «Джаред Батлер – талант высокого уровня и будет важен для нас»
2 ноября, 21:10
ACB. 24 очка Луваву-Кабарро помогли «Басконии» обыграть «Тенерифе», «Мурсия» победила «Барселону» и другие результаты
2 ноября, 20:29