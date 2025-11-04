Дилан Харпер выбыл на несколько недель

У защитника «Сперс» повреждение икроножной мышцы левой ноги.

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщает, что МРТ не выявила серьезных повреждений и Харпер выбыл на относительно небольшой срок.

Харпер выбран «Сан-Антонио» под 2-м номером на драфте-2025. В первых 6 матчах сезона он набирал в среднем 14 очков, 4 подбора и 3,8 передачи при 36% трехочковых за 23 минуты на паркете.

Харпер, по всей видимости, травмировал икроножную мышцу при приземлении после неудачной попытки заблокировать бросок центрового Ника Ричардса во второй четверти встречи с «Санс».