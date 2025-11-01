Тайриз Макси об успехе «Сиксерс» на старте: «Знали, что Эмбиида часто не будет, учились играть быстро»

Тайриз Макси прокомментировал стиль «Филадельфии».

Команда добивается успеха, задействуя «маленькие» пятерки с защитниками Тайризом Макси, Ви Джей Эджкомбом и Квентином Граймсом и форвардом Келли Убре.

«Все умеют бросать, разыгрывать, хотят играть быстро. Мы все это знаем и согласны. Работали над этим в межсезонье, на сборах. Начали работу над этим стилем, потому что знали, что Джоэл Эмбиид будет играть не так часто. Так что понимали, что эта группа будет часто на площадке.

Главное – быстро доставлять мяч в «краску», создавать моменты друг для друга. Бона, Драммонд и Эмбиид знают, как подключаться к этому быстрому баскетболу», – поделился Макси.