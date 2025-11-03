  • Спортс
  • «Оклахома» стала третьей командой в истории НБА с двумя стартами 7-0 подряд. Две предыдущие в итоге выигрывали титул
2

«Оклахома» стала третьей командой в истории НБА с двумя стартами 7-0 подряд. Две предыдущие в итоге выигрывали титул

«Тандер» вступили в редкий клуб команд с двумя стартами 7-0 подряд.

Действующие чемпионы НБА продолжили свою беспроигрышную серию, разгромив «Новый Орлеан» со счетом 137:106. Таким образом «Оклахома» вошла в элитный клуб НБА, став всего третьей командой в истории лиги, которой удалось два сезона подряд начинать с семи побед кряду.

Ранее подобное достижение покорялось только «Бостону» (сезоны-1963/64 и 1964/65) и «Хьюстону» (сезоны-1993/94 и 1994/95) – оба клуба в этих сезонах брали чемпионство.

Опубликовал: opimakh.ilya
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoХьюстон
logoБостон
Комментарии
