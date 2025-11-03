  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Остин Ривз о Дончиче: «Он идиот… Лука ведет себя как ребенок. В какой-то момент ему нужно повзрослеть»
4

Остин Ривз о Дончиче: «Он идиот… Лука ведет себя как ребенок. В какой-то момент ему нужно повзрослеть»

Остин Ривз с юмором рассказал о своих отношениях со словенской звездой «Лейкерс».

«Он идиот. Не знаю, что он делал вчера, но сегодня он был в очень хорошем настроении. Шутил, веселился. Думаю, он большой фанат НФЛ, потому что долго смотрел матч «Чифс» и «Биллс». Я знаю, что он фанат «Даллас Ковбойз».

Но да, это человеческая природа, когда происходят такие вещи, как в прошлом году [обмен Дончича]. Никто и не думал, что такое может случиться. Я уверен, что он был в шоке, не мог в это поверить и был вынужден переехать со своей семьей.

Это было тяжело, и теперь, я думаю, он просто наслаждается жизнью, но да, он ведет себя как ребенок, ему нужно когда-нибудь повзрослеть», – поделился 27-летний баскетболист «Лейкерс».

165 очков Луки Дончича – лучший показатель в истории «Лейкерс» в первых четырех матчах сезона

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Дэйва Макменамина в соцсети X
logoЛейкерс
logoНБА
logoОстин Ривз
logoДаллас
logoЛука Дончич
logoНФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Дончич о Маркусе Смарте: «Его влияние просто невероятно»
сегодня, 13:57
Лука Дончич о матче с «Хит»: «Мы могли бы набрать и 150 очков, если бы я и Остин забили несколько бросков»
сегодня, 11:47
Остин Ривз о навесе на Бронни Джеймса: «Должно быть, я первый человек в истории НБА, кто сыграл аллей-уп и с отцом, и с сыном»
сегодня, 09:57
Главные новости
Кайл Лаури присоединился к элитному клубу игроков, проведших 20 сезонов в НБА
19 минут назад
«Мы будем ждать тебя. Просто не торопись, найди свой ритм». Тайрон Лю поддержал Богдана Богдановича
40 минут назад
Уокер Кесслер пропустит как минимум три матча из-за болей в левом плече
сегодня, 14:59
Аллей-уп Дэвиона Митчелла на Бэма Адебайо и блок-шот Маркуса Смарта – в Топ-10 моментов игрового дня НБА
сегодня, 14:44Видео
Серж Ибака намекнул на возвращение в НБА
сегодня, 14:30Фото
Лука Дончич о Маркусе Смарте: «Его влияние просто невероятно»
сегодня, 13:57
Виктор Вембаньяма о поражении от «Финикса»: «Они были готовы ко всему, что мы делали»
сегодня, 13:39
Джейк Ларэвиа: «Спасибо Энтони Эдвардсу за то, что сделал видео со мной вирусным»
сегодня, 13:22
Главный тренер сборной России Зоран Лукич возглавил греческий «Ираклис»
сегодня, 12:41Фото
Лука Дончич о матче с «Хит»: «Мы могли бы набрать и 150 очков, если бы я и Остин забили несколько бросков»
сегодня, 11:47
Ко всем новостям
Последние новости
Девонте Грэм: «Рассчитываю сыграть через 1–2 недели»
2 минуты назад
Адриатическая лига. «Дубай» играет с «Партизаном», «Борац Чачак» примет ФМП
17 минут назадLive
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» принимает «Манису»
18 минут назадLive
Томер Гинат выбыл на несколько недель из-за травмы плеча
сегодня, 14:11
Евролига обязала «Виллербан» выплатить игрокам дополнительные средства за несоблюдение правил финансового фэйр-плей
сегодня, 12:14
Защитник «Портленда» Блэйк Уэсли получил травму стопы
сегодня, 08:49
Джоэл Эмбиид выложил гифку с «непристойным» жестом судьи и тэгнул аккаунт НБА
сегодня, 07:25
Саша Обрадович: «Джаред Батлер – талант высокого уровня и будет важен для нас»
вчера, 21:10
ACB. 24 очка Луваву-Кабарро помогли «Басконии» обыграть «Тенерифе», «Мурсия» победила «Барселону» и другие результаты
вчера, 20:29
Торнике Шенгелия получил травму голеностопа в концовке матча против «Мурсии»
вчера, 20:24