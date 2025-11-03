Остин Ривз о Дончиче: «Он идиот… Лука ведет себя как ребенок. В какой-то момент ему нужно повзрослеть»

Остин Ривз с юмором рассказал о своих отношениях со словенской звездой «Лейкерс».

«Он идиот. Не знаю, что он делал вчера, но сегодня он был в очень хорошем настроении. Шутил, веселился. Думаю, он большой фанат НФЛ, потому что долго смотрел матч «Чифс» и «Биллс». Я знаю, что он фанат «Даллас Ковбойз».

Но да, это человеческая природа, когда происходят такие вещи, как в прошлом году [обмен Дончича ]. Никто и не думал, что такое может случиться. Я уверен, что он был в шоке, не мог в это поверить и был вынужден переехать со своей семьей.

Это было тяжело, и теперь, я думаю, он просто наслаждается жизнью, но да, он ведет себя как ребенок, ему нужно когда-нибудь повзрослеть», – поделился 27-летний баскетболист «Лейкерс ».

165 очков Луки Дончича – лучший показатель в истории «Лейкерс» в первых четырех матчах сезона