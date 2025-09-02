Зоран Лукич: «Йокич не пытается звездить там, где не нужно»

Сербский специалист оценил выступления национальной команды на Евробаскете.

– Как вам игра Сербии?

– Начали очень мощно. Во второй игре была видна нервозность внутри коллектива. Травма Богдановича может внести изменения в построение игры.

– Чем вызвана нервозность?

– Мне кажется, что разгромные победы на старте всегда расслабляют. Это влияет на командную химию. Не хотелось бы, чтобы это аукнулось.

– Не кажется, что Никола Йокич играет на одной ноге?

– Нет, не кажется. Никола прекрасно понимает уровень своей формы. Йокич – очень скромный парень. Он не пытается звездить там, где не нужно.

Сборная Сербии одержала четыре победы в четырех матчах группового этапа Евробаскета . Ее следующим соперником станет сборная Турции, также имеющая результат 4-0.