Зоран Лукич: «Йокич не пытается звездить там, где не нужно»
Сербский специалист оценил выступления национальной команды на Евробаскете.
– Как вам игра Сербии?
– Начали очень мощно. Во второй игре была видна нервозность внутри коллектива. Травма Богдановича может внести изменения в построение игры.
– Чем вызвана нервозность?
– Мне кажется, что разгромные победы на старте всегда расслабляют. Это влияет на командную химию. Не хотелось бы, чтобы это аукнулось.
– Не кажется, что Никола Йокич играет на одной ноге?
– Нет, не кажется. Никола прекрасно понимает уровень своей формы. Йокич – очень скромный парень. Он не пытается звездить там, где не нужно.
Сборная Сербии одержала четыре победы в четырех матчах группового этапа Евробаскета. Ее следующим соперником станет сборная Турции, также имеющая результат 4-0.
