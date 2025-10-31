  • Спортс
Нандо Де Коло выбыл из состава «Виллербана» минимум на 3 недели из-за травмы задней поверхности бедра

У «Виллербана» большие проблемы с составом.

В задней линии команды отсутствовали травмированные защитники Шакил Харрисон и Эдвин Джексон. Томас Эртель, перешедший в клуб в межсезонье, до сих пор восстанавливается и еще не принимал участия в играх команды.

В проигранной встрече с «Жальгирисом» в рамках Евролиги французы лишились и Нандо Де Коло. 38-летний разыгрывающий повредил заднюю поверхность бедра и выбыл минимум на 3 недели.

В том же матче подвернул голеностоп центровой Бодиан Масса, который пропустит ближайшие игры.

«Виллербан», испытывающий финансовые проблемы, начал сезон Евролиги с результатом 2-6 и находится в нижней части таблицы.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
