Матисс Тайбулл пропустит от 4 до 6 недель после операции на пальце

«Портленд» на несколько недель лишился одного из игроков ротации.

Защитник Матисс Тайбулл пропустит от 4 до 6 недель после операции по восстановлению связки большого пальца левой руки. Баскетболист перенес операцию.

28-летний Тайбулл получил травму в матче с «Ютой» в среду.

В 4 матчах нового сезона Матисс набирает 5,0 очка и 1,0 подбора за игру.