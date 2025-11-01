0

Матисс Тайбулл пропустит от 4 до 6 недель после операции на пальце

«Портленд» на несколько недель лишился одного из игроков ротации.

Защитник Матисс Тайбулл пропустит от 4 до 6 недель после операции по восстановлению связки большого пальца левой руки. Баскетболист перенес операцию.

28-летний Тайбулл получил травму в матче с «Ютой» в среду.

В 4 матчах нового сезона Матисс набирает 5,0 очка и 1,0 подбора за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Портленда»
logoПортленд
logoМатисс Тайбулл
logoНБА
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семь игроков «Лейкерс» пропустят матч против «Портленда»
27 октября, 20:21
Джимми Батлер пропустит матч с «Портлендом» из-за растяжения лодыжки, Дрэймонд Грин получит отдых
14 октября, 09:51
Стеф Карри пропустит матч с «Лейкерс» и вернется в игре с «Портлендом»
11 октября, 20:30
Скут Хендерсон получил травму задней поверхности бедра и выбыл на 4-8 недель
26 сентября, 18:47
Главные новости
Пол Пирс: «Смотрю на Макси в «Филадельфии» и вспоминаю Ди-Уэйда, который привел «Майами» к титулу»
19 минут назад
Блэйк Гриффин раскритиковал Джа Морэнта: «Он не был вовлечен в игру, чуть ли не болтал с Маркусом Смартом»
29 минут назад
Билл Симмонс: «Есть реальная вероятность, что Адам Сильвер ненавидит «Голден Стэйт»
31 минуту назад
Деандре Эйтон пропустил вторую половину матча с «Мемфисом» из-за проблем со спиной
54 минуты назад
Ричард Джефферсон предстал в образе Сквидварда из «Губки Боба», Леброн отреагировал
56 минут назадВидео
НБА. Внутрисезонный Кубок. 44 очка Дончича позволили «Лейкерс» обыграть «Мемфис», Джош Гидди (32+10+9) помог «Чикаго» победить «Нью-Йорк» (и стартовать 5-0) и другие результаты
сегодня, 06:35
«Я взял нож и сказал: «Давай порешаем». Маркус Смарт поделился историей об игре в баскетбол со старшим братом
сегодня, 06:31
Брайан Уиндхорст: «Остин Ривз набирает очки и создает для партнеров. Это уровень суперзвезды, так играют Лука и Леброн»
сегодня, 06:30
Джош Гидди был близок к трипл-даблу (32+10+9), у «Чикаго» лучший старт сезона за 29 лет
сегодня, 06:11Видео
Пол Пирс: «Сперс» следует обменять Фокса на кого-то в переднюю линию. Возможно, Вучевич или Маркканен»
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Мега» разгромила «Илирию»
вчера, 20:45
Нандо Де Коло выбыл из состава «Виллербана» минимум на 3 недели из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 19:58
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» справился с «Тофашем»
вчера, 18:37
Яннис Адетокумбо пришел на матч с «Голден Стэйт» в костюме миньона из мультфильма «Гадкий я»
вчера, 14:55Видео
Профсоюз игроков женской НБА и лига согласились продлить срок переговоров по новому коллективному соглашению на 30 дней
вчера, 14:15
Бывший тренер «Либерти» Сэнди Бронделло возглавила новую команду женской НБА «Торонто Темпо»
вчера, 14:07
Фуркан Коркмаз присоединился к «Тофашу»
вчера, 12:34Фото
«Пари НН» расстался с Шейном Гэтлингом
вчера, 11:59Фото
Леброн Джеймс анонсировал детскую книгу, посвященную Хэллоуину
вчера, 09:38
Райан Роллинз прибыл на 32-очковую игру против «Голден Стэйт» в костюме Блэйда
вчера, 09:21Фото