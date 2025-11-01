Матисс Тайбулл пропустит от 4 до 6 недель после операции на пальце
«Портленд» на несколько недель лишился одного из игроков ротации.
Защитник Матисс Тайбулл пропустит от 4 до 6 недель после операции по восстановлению связки большого пальца левой руки. Баскетболист перенес операцию.
28-летний Тайбулл получил травму в матче с «Ютой» в среду.
В 4 матчах нового сезона Матисс набирает 5,0 очка и 1,0 подбора за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Портленда»
