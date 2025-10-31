«Надо держаться вместе, жалеть нас не будут». Дэмиан Лиллард провел командное совещание «Блэйзерс»
Дэмиан Лиллард отреагировал на арест Чонси Биллапса.
«Портленд» лишился главного тренера, отстраненного из-за обвинений в мошенничестве. Лиллард, восстанавливающийся после травмы ахилла, активно поучаствовал в устранении последствий скандала в раздевалке. Лидер команды постарался сгладить шум в соцсетях, в том числе переговорив с издевавшимся над арестованными Кевином Лавом. После чего организовал командное собрание вместе с ветераном Дрю Холидэем.
«Надо держаться вместе. Что бы ни произошло. Как бы мы ни беспокоились о Биллапсе и его семье. Просто держаться вместе. Потому что другие команды нас жалеть не будут», – заключил Лиллард.
После ареста «Блэйзерс» одержали 3 победы в 4 матчах, обыграв «Голден Стэйт», «Лейкерс» и «Юту».
