«Да он даже не страшный». Егор Дёмин разгадал розыгрыш с пауком в коробке

Россиянин не дал испугать себя пластиковым пауком.

В своих соцсетях «Бруклин» поделился видео, на котором сотрудники клуба предлагают игрокам открыть коробку с «подарком». При открытии из нее выскакивает искусственный паук.

Егор Дёмин сказал, что заранее опознал задумку розыгрыша и отметил, что даже не вздрогнул.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Бруклина»
