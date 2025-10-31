«Да он даже не страшный». Егор Дёмин разгадал розыгрыш с пауком в коробке
Россиянин не дал испугать себя пластиковым пауком.
В своих соцсетях «Бруклин» поделился видео, на котором сотрудники клуба предлагают игрокам открыть коробку с «подарком». При открытии из нее выскакивает искусственный паук.
Егор Дёмин сказал, что заранее опознал задумку розыгрыша и отметил, что даже не вздрогнул.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Бруклина»
