Игроки НБА провели рекордные 4 матча с 50 очками и 16 – с 40 очками за 1-ю неделю чемпионата

НБА бьет рекорды по результативности.

За первую неделю регулярного сезона игроки 4 раза набирали по 50 очков и более и 16 раз – по 40 очков.

Планку в 50 очков взяли: Остин Ривз («Лейкерс »), Лаури Маркканен («Юта»), Аарон Гордон («Денвер») и Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»).

40 очков набрали: Остин Ривз («Лейкерс») – дважды, Лука Дончич («Лейкерс») – дважды, Тайриз Макси («Филадельфия ») – дважды, Лаури Маркканен («Юта»), Аарон Гордон («Денвер»), Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»), Энтони Эдвардс («Миннесота»), Кэм Томас («Бруклин»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Джамал Мюррэй («Денвер»), Джейлен Браун («Бостон»), Стеф Карри («Голден Стэйт») и Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»).

Предыдущие рекордные показатели – 2 игры с 50 очками и более и 7 игр с 40 очками.