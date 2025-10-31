Дом Шэя Гилджес-Александера в Оклахома-Сити ограбили во время матча «Тандер»
Продолжаются преступления, связанные с жилищами спортсменов.
Очередной жертвой преступников стал разыгрывающий «Тандер» Шэй Гилджес-Александер. Его дом в Оклахома-Сити был ограблен, пока команда играла на своей арене против «Вашингтона».
В прошлом году серия подобных случаев завершилась арестом организованной международной преступной группы. Ее жертвами, в числе прочих, были Майк Конли («Миннесота») и Бобби Портис («Милуоки»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: News9
