Диллон Брукс пропустит игру против «Сан-Антонио» из-за растяжения мышц корпуса

29-летний форвард «Санз» пропустит четвертую игру подряд.

Как сообщает Дуэйн Рэнкин из The Arizona Republic, клуб обновил диагноз Диллона Брукса: вместо боли в правом паху теперь указано растяжение мышц корпуса.

«Это вопрос мягких тканей. Его болевой порог невероятно высок, и сложно определить точные сроки, когда Диллон физически сможет выйти на площадку. Но мы знаем, что он выйдет. Это то, что мы узнали о Диллоне в процессе его востановления», – прокомментировал ситуацию главный тренер «Финикса» Джордан Отт.

До травмы Брукс успел провести три матча в составе «Санз», набирая в среднем 19,3 очка, 3,3 подбора и 2,3 передачи за 30 минут на паркете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Arizona Republic
