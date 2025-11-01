36+9 от Девина Букера помогли «Финиксу» прервать серию из 4 поражений

Девин Букер помог «Санз» победить.

Команда проиграла 4 матча подряд.

Лидер «Финикса» набрал 36 очков, 9 передач, 6 подборов и 3 перехвата за 32 минуты в первой игре Кубка НБА против «Юты» (118:96). Защитник реализовал 13 из 23 бросков с игры и 6 из 9 из-за дуги.

Форвард «Джаз» Лаури Маркканен ответил 33 очками (10 из 20 с игры, 4 из 11 из-за дуги).