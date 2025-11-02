На спине Джейлена Грина появилась татуировка с его подругой Драей Мишель, которая старше баскетболиста на 17 лет

Джейлен Грин показал новую татуировку .

На спине защитника «Санз» красуется изображение его девушки Драи Мишель, которая старше игрока НБА на 17 лет.

У Мишель и Грина есть дочь, родившаяся 12 мая 2024 года.

Джейлену Грину добавили выкрашенные в черный ногти на руках в новой NBA 2K