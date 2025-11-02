0

Василий Карасев о матче с «Автодором»: «Очень тяжелая, нужная и важная победа»

Главный тренер МБА-МАИ прокомментировал гостевую победу над «Автодором» (80:75).

«Очень тяжелая, нужная и важная победа. Саратов дома всегда играет хорошо и агрессивно, тем более сейчас в полном составе. У «Автодора» закончилась черная полоса по травмам, тем ценнее обыграть такую команду в гостях.

Из минусов – очень часто, поведя 10-13 очков, мы где-то расслаблялись и давали Саратову вернуться в игру. Хорошо, что в конце все-таки дотерпели, сделали то, что нужно и добились победы», – сказал Василий Карасев после матча.

МБА-МАИ пока показывают лучший результат на выезде в Лиге ВТБ: в пяти гостевых матчах москвичи выиграли четыре раза.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoВасилий Карасев
logoАвтодор
logoМБА-МАИ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ обыграл «Автодор», УНИКС разгромил «Пари НН»
25 минут назад
Миленко Богичевич о поражении от МБА-МАИ: «За исключением части первой четверти, я могу быть доволен всеми остальными вещами»
сегодня, 14:16
Василий Карасев о поражении от «Бетсити Пармы»: «Сегодня была отвратительная игра на подборе и плохой процент штрафных»
26 октября, 15:10
Главные новости
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ обыграл «Автодор», УНИКС разгромил «Пари НН»
25 минут назад
Несколько клубов НБА пристально следят за развитием отношений между Морэнтом и «Гриззлис» (Шэмс Чарания)
40 минут назад
Джош Харт о роли запасного: «На протяжении всего сезона будет борьба с эгоистичным взглядом на вещи»
сегодня, 13:44
Кевин Дюрэнт о восстановлении Джейсона Тейтума: «Он выглядит потрясающе»
сегодня, 13:21
НБА. «Оклахома» примет «Новый Орлеан», «Лейкерс» сыграют с «Майами» и другие матчи
сегодня, 12:36
Стефен Карри взял на себя ответственность за поражение от «Индианы»: «Я усложнил задачу всем нам»
сегодня, 12:33
Кевин Гарнетт – Полу Пирсу: «Я думал, что ты станешь MVP, но твоя задница вообще не играла в защите»
сегодня, 12:05
Джордан Кларксон о карьерных минимумах в «Никс»: «Новый тренер, новая система, новая команда»
сегодня, 11:46
Норман Пауэлл о «культуре «Хит»: «Слыша о ней со стороны, я нервничал, но теперь понимаю, почему они были так успешны»
сегодня, 11:29
Данк с оборотом на 360 градусов от Наза Рида стал лучшим моментом игрового дня НБА
сегодня, 11:03Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Мерсин» принимает «Фенербахче» и другие матчи
13 минут назадLive
Миленко Богичевич о поражении от МБА-МАИ: «За исключением части первой четверти, я могу быть доволен всеми остальными вещами»
сегодня, 14:16
Премьер-лига. Женщины. «Ника» встретится с УГМК, «Динамо Курск» играет со «Спартой энд К» и другие матчи
сегодня, 14:09Live
Би Джей Джонсон может вернуться в «Локомотив-Кубань» («Перехват»)
сегодня, 14:02
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» сыграет с «Брешией», «Реджо-Эмилия» примет «Милан» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Монако», «Булазак» сыграет с «Парижем»
сегодня, 12:40
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» обыграл «Ираклис», «Миконос» встретится с «Марусси»
сегодня, 12:40
ACB. «Баскония» встретится с «Тенерифе», «Барселона» примет «Мурсию» и другие матчи
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» примет «Црвену Звезду»
сегодня, 12:40
Скип Бэйлесс нарядился «Лекирпичом Джеймсом» на Хэллоуин
сегодня, 10:06Видео