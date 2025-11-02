Василий Карасев о матче с «Автодором»: «Очень тяжелая, нужная и важная победа»

Главный тренер МБА-МАИ прокомментировал гостевую победу над «Автодором» (80:75).

«Очень тяжелая, нужная и важная победа. Саратов дома всегда играет хорошо и агрессивно, тем более сейчас в полном составе. У «Автодора » закончилась черная полоса по травмам, тем ценнее обыграть такую команду в гостях.

Из минусов – очень часто, поведя 10-13 очков, мы где-то расслаблялись и давали Саратову вернуться в игру. Хорошо, что в конце все-таки дотерпели, сделали то, что нужно и добились победы», – сказал Василий Карасев после матча.

МБА-МАИ пока показывают лучший результат на выезде в Лиге ВТБ: в пяти гостевых матчах москвичи выиграли четыре раза.