Василий Карасев о матче с «Автодором»: «Очень тяжелая, нужная и важная победа»
Главный тренер МБА-МАИ прокомментировал гостевую победу над «Автодором» (80:75).
«Очень тяжелая, нужная и важная победа. Саратов дома всегда играет хорошо и агрессивно, тем более сейчас в полном составе. У «Автодора» закончилась черная полоса по травмам, тем ценнее обыграть такую команду в гостях.
Из минусов – очень часто, поведя 10-13 очков, мы где-то расслаблялись и давали Саратову вернуться в игру. Хорошо, что в конце все-таки дотерпели, сделали то, что нужно и добились победы», – сказал Василий Карасев после матча.
МБА-МАИ пока показывают лучший результат на выезде в Лиге ВТБ: в пяти гостевых матчах москвичи выиграли четыре раза.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
