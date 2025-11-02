Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет УНИКС, МБА-МАИ сыграет с «Автодором»
Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Пари НН» сыграет с УНИКСом, МБА-МАИ встретится с «Автодором».
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 7-1, УНИКС – 6-1, МБА-МАИ – 5-2, Локомотив-Кубань – 5-3, Зенит – 5-3, Бетсити Парма – 5-3, Уралмаш – 3-4, Автодор – 2-5, Пари Нижний Новгород – 1-5, Енисей – 2-6, Самара – 0-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
