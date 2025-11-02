Миленко Богичевич о поражении от МБА-МАИ: «За исключением части первой четверти, я могу быть доволен всеми остальными вещами»

Главный тренер «Автодора» прокомментировал домашнее поражение от МБА-МАИ (75:80).

«Поздравляю команду МБА-МАИ с победой. За исключением части первой четверти, я могу быть доволен всеми остальными вещами. Считаю, мы не сдавались и боролись до последних секунд. Дважды возвращались в игру, но затем не забивали открытые броски, а соперники, напротив, набирали очки, что и сделало разницу.

Эпизодами в первой половине мы не играли в полную силу и с полной энергией, плохо защищались. Однако в остальное время действовали с самоотдачей. Сейчас мы находимся в ситуации, когда игроки восстановились от травм, но пока не набрали оптимальных кондиций. Они будут прибавлять», – заявил Богичевич после матча.

Следующий матч «Автодор » проведет 8 ноября дома против ЦСКА.