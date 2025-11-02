  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Миленко Богичевич о поражении от МБА-МАИ: «За исключением части первой четверти, я могу быть доволен всеми остальными вещами»
Миленко Богичевич о поражении от МБА-МАИ: «За исключением части первой четверти, я могу быть доволен всеми остальными вещами»

Главный тренер «Автодора» прокомментировал домашнее поражение от МБА-МАИ (75:80).

«Поздравляю команду МБА-МАИ с победой. За исключением части первой четверти, я могу быть доволен всеми остальными вещами. Считаю, мы не сдавались и боролись до последних секунд. Дважды возвращались в игру, но затем не забивали открытые броски, а соперники, напротив, набирали очки, что и сделало разницу.

Эпизодами в первой половине мы не играли в полную силу и с полной энергией, плохо защищались. Однако в остальное время действовали с самоотдачей. Сейчас мы находимся в ситуации, когда игроки восстановились от травм, но пока не набрали оптимальных кондиций. Они будут прибавлять», – заявил Богичевич после матча.

Следующий матч «Автодор» проведет 8 ноября дома против ЦСКА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Автодора»
logoЕдиная лига ВТБ
logoАвтодор
Миленко Богичевич
logoМБА-МАИ
