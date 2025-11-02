Би Джей Джонсон может вернуться в «Локомотив-Кубань» («Перехват»)

Американский форвард может вернуться в «Локомотив-Кубань».

Как сообщает Telegram-канал «Перехват», Би Джей Джонсон близок к возвращению в краснодарский клуб. Однако игроку предстоит пройти углубленный медосмотр и подтвердить, что его больше не беспокоит травма плеча.

Джонсон перешел в «Локо» летом 2024 года из «Пармы» и быстро стал одним из лидеров команды. В январе 2025-го он получил серьезное повреждение плеча и выбыл до конца сезона. Летом клуб воспользовался опцией выхода из контракта с 29-летним баскетболистом.

Поскольку в межсезонье «Локо » не удалось найти усиление на позиции легкого форварда, команда рассматривает вариант возвращения Джонсона – его приезд на медосмотр ожидается в ближайшее время.