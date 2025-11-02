«Индиана» отыгралась с «-9» и одолела «Голден Стэйт» в напряженной концовке
Обескровленные «Пэйсерс» обыграли «Уорриорс».
За почти 6 минут до конца четвертой четверти «иноходцы» уступали в счете с разницей в 9 очков (95:104).
В оставшееся время им удалось набрать 19 очков, в то время как «Голден Стэйт» смог ответить лишь 5. На этом отрезке «воины» смазали 9 из 11 бросков с игры.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
