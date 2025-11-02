Аарон Несмит обновил личный рекорд по очкам в победной игре с «Уорриорз» – 31
Аарон Несмит помог «Индиане» сенсационно обыграть «Голден Стэйт».
Защитник набрал рекордное в карьере 31 очко, существенно ослабленные травмами «Пэйсерс» справились с одним из лидеров Западной конференции (114:109).
Несмит за 35 минут также собрал 6 подборов и реализовал 10/19 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube NBA
