Джордан Кларксон о карьерных минимумах в «Никс»: «Новый тренер, новая система, новая команда»

Новобранец «Нью-Йорка» объяснил низкую статистику периодом адаптации.

«Полагаю, для меня это совершенно новые ощущения. Новый тренер, новая система, новая команда. Просто пытаюсь во всем как можно быстрее разобраться», – сказал Кларксон .

В новом сезоне 33-летний зашитник, обладатель награды «Лучшему шестому», в среднем проводит на паркете 14,8 минуты и набирает 6,8 очка при 29% реализации бросков из-за дуги. Все эти показатели являются для него карьерными минимумами.

Кларксон получает ограниченное игровое время, быстро уступив место в ротации Лэндри Шэмету . По данным New York Post, тренер Майк Браун является большим поклонником Шэмета и настаивал на том, чтобы тот остался в составе после того, как защитник приехал в тренировочный лагерь с негарантированным контрактом.