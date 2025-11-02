0

Джордан Кларксон о карьерных минимумах в «Никс»: «Новый тренер, новая система, новая команда»

Новобранец «Нью-Йорка» объяснил низкую статистику периодом адаптации.

«Полагаю, для меня это совершенно новые ощущения. Новый тренер, новая система, новая команда. Просто пытаюсь во всем как можно быстрее разобраться», – сказал Кларксон.

В новом сезоне 33-летний зашитник, обладатель награды «Лучшему шестому», в среднем проводит на паркете 14,8 минуты и набирает 6,8 очка при 29% реализации бросков из-за дуги. Все эти показатели являются для него карьерными минимумами.

Кларксон получает ограниченное игровое время, быстро уступив место в ротации Лэндри Шэмету. По данным New York Post, тренер Майк Браун является большим поклонником Шэмета и настаивал на том, чтобы тот остался в составе после того, как защитник приехал в тренировочный лагерь с негарантированным контрактом.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: New York Post
logoНью-Йорк
logoНБА
logoДжордан Кларксон
logoМайк Браун
logoЛэндри Шэмет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кендрик Перкинс: «Никс» не раскроют свой потенциал, пока Карл-Энтони Таунс не станет лучше среднего в защите»
вчера, 17:36
Дрэймонд Грин: «Не верю, что «Никс» – претенденты на титул. У них нет того, что требуется для победы на высшем уровне»
31 октября, 05:43
Майк Браун: «Таунсу нужно понять, как играть в более высоком темпе, тогда у него все будет в порядке»
29 октября, 11:30
Главные новости
Кевин Гарнетт – Полу Пирсу: «Я думал, что ты станешь MVP, но твоя задница вообще не играла в защите»
5 минут назад
Норман Пауэлл о «культуре «Хит»: «Слыша о ней со стороны, я нервничал, но теперь понимаю, почему они были так успешны»
41 минуту назад
Данк с оборотом на 360 градусов от Наза Рида стал лучшим моментом игрового дня НБА
сегодня, 11:03Видео
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ играет с «Автодором», «Пари НН» примет УНИКС
сегодня, 11:00Live
Яннис Адетокумбо объяснил синяк под глазом спасением женщины от ограбления
сегодня, 09:49
НБА. 31 очко Несмита помогло «Индиане» одолеть «Голден Стэйт», «Сакраменто» справился с «Милуоки» благодаря Лавину (31), Дерозану (29) и Сабонису (24+13) и другие результаты
сегодня, 07:58
«Индиана» отыгралась с «-9» и одолела «Голден Стэйт» в напряженной концовке
сегодня, 07:56Видео
У Купера Флэгга 16+8+4, но 3 из 14 с игры против «Детройта». В шести матчах НБА он реализует 37,3%
сегодня, 07:37
Пол Пирс: «Распределение нагрузки должно быть уделом избранных игроков. Например, 43-летний Леброн – что ты ему скажешь?»
сегодня, 07:23
Кейд Каннингем отдал 18 передач и набрал 21 очко в игре с «Далласом»
сегодня, 07:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» принимает «Ираклис», «Миконос» встретится с «Марусси»
сегодня, 11:00Live
Скип Бэйлесс нарядился «Лекирпичом Джеймсом» на Хэллоуин
сегодня, 10:06Видео
НБА. «Оклахома» примет «Новый Орлеан», «Лейкерс» сыграют с «Майами» и другие матчи
сегодня, 09:26
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» примет «Црвену Звезду»
сегодня, 09:11
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Монако», «Булазак» сыграет с «Парижем»
сегодня, 08:59
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» сыграет с «Брешией», «Реджо-Эмилия» примет «Милан» и другие матчи
сегодня, 08:53
Чемпионат Турции. «Мерсин» примет «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 08:43
Премьер-лига. Женщины. «Ника» встретится с УГМК, «Динамо Курск» сыграет со «Спартой энд К» и другие матчи
сегодня, 08:36
ACB. «Баскония» встретится с «Тенерифе», «Барселона» примет «Мурсию» и другие матчи
сегодня, 08:23
«У тебя лицо ###### красное!» Лука Дончич вступил в словесную перепалку с болельщиками «Мемфиса»
сегодня, 07:35Видео