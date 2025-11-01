  • Спортс
Кендрик Перкинс: «Никс» не раскроют свой потенциал, пока Карл-Энтони Таунс не станет лучше среднего в защите»

Кендрик Перкинс раскритиковал Карла-Энтони Таунса.

Центровой «Нью-Йорка» начал чемпионат, набирая 18 очков, 12,8 подбора и 1 блок-шот в среднем при 36,8% точности с игры и 30,8% из-за дуги.

«Никс» идут с результатом 2-3 и занимают 14-е место по защитному рейтингу (115,4).

В последнем матче команда уступила «Чикаго» (125:135).

«Пока Карл-Энтони Таунс не изменит свой подход и не станет лучше среднего в защите, «Никс» никогда не раскроют свой потенциал», – заявил эксперт ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети эксперта ESPN Кендрика Перкинса
