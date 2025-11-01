Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Виртус», «Тревизо» сыграет с «Триестом»
1 ноября в рамках чемпионата Италии пройдут три матча.
«Тренто» встретится с «Виртусом», «Тревизо» примет «Триест».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Брешия – 4-0, Трапани Шарк – 3-1, Дертона – 3-1, Милан – 3-1, Тренто – 3-1, Виртус – 3-1,Ваноли Кремона – 3-1, Наполи – 2-2, Реджо-Эмилия – 2-2, Венеция – 2-2, Триест – 2-2, Канту – 1-3, Варезе – 1-3, Тревизо – 0-4, Динамо Сассари – 0-4, Удине – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
