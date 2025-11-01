Билл Симмонс: «Есть реальная вероятность, что Адам Сильвер ненавидит «Голден Стэйт»
Билл Симмонс назвал одну из проблем «Уорриорз» в новом сезоне.
«У меня были сильные колебания по «Голден Стэйт» относительно того, являются ли они реальным претендентом на титул или только потенциальным. И вот по какой причине я все же отнес их к категории возможных претендентов.
На мой взгляд, есть реальная вероятность, что Адам Сильвер ненавидит «Голден Стэйт». Я никак не могу придумать другого объяснения, глядя на их календарь. Отрезок из семнадцати дней, у них десять матчей, и почти все они проходят в разных локациях страны. Составители календаря просто послали эту команду», – заявил эксперт.
Возрастные «Уорриорз» стартовали с результатом 4-2.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Ringer
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости