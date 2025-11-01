Билл Симмонс: «Есть реальная вероятность, что Адам Сильвер ненавидит «Голден Стэйт»

Билл Симмонс назвал одну из проблем «Уорриорз» в новом сезоне.

«У меня были сильные колебания по «Голден Стэйт » относительно того, являются ли они реальным претендентом на титул или только потенциальным. И вот по какой причине я все же отнес их к категории возможных претендентов.

На мой взгляд, есть реальная вероятность, что Адам Сильвер ненавидит «Голден Стэйт». Я никак не могу придумать другого объяснения, глядя на их календарь. Отрезок из семнадцати дней, у них десять матчей, и почти все они проходят в разных локациях страны. Составители календаря просто послали эту команду», – заявил эксперт.

Возрастные «Уорриорз» стартовали с результатом 4-2.